Tal como o Açoriano Oriental avançou na edição de ontem, a Escrita Composta, Lda, empresa que se dedica a atividades de consultoria arquitetónica, está a reclamar ao Clube Desportivo Santa Clara e à Azul Internacional o pagamento de perto de 30 mil euros.

Ricardo Pacheco, presidente do Clube Desportivo Santa Clara, assume que o clube não reconhece esta suposta dívida de 29 983, 55 euros. O líder do emblema açoriano realça que não há qualquer informação nos arquivos do clube que indique qualquer ligação à empresa em questão.

Pacheco vai mais além e reforça que nunca o CDSanta Clara pediu à Escrita Composta, Lda qualquer serviço relacionado com projetos de construção.

A Ação de Processo Comum foi interposta por um advogado natural da ilha da Madeira, revelou o presidente, que adianta que se alguém tem pagamentos em falta para com a empresa, este alguém não é, definitivamente, o CDSanta Clara.

AAzul Internacional, empresa de Glen Lau que detém 48,6 % do capital social da Santa ClaraAçores -Futebol SAD, é a outra entidade que foi constituída como réu perante o Juízo Local Cível de Ponta Delgada.

Ricardo Pacheco, eleito presidente do CDSanta Clara a 2 de outubro de 2021, também não vê ligação deste processo com as direções anteriores dos encarnados e adianta que a ação será contestada em local próprio e que será dada razão ao clube, reiterando que não há qualquer indício de que os açorianos alguma vez tenha solicitado os serviços da Escrita Composta, Lda.