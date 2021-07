Caso positivo coloca vários autarcas em isolamento

O evento que juntou os autarcas aconteceu na ilha da Graciosa, onde decorreu uma iniciativa para apoiar e promover o projeto de Ponta Delgada a Capital Europeia da Cultura.



Na sequência deste evento ficaram em isolamento autarcas da ilha de São Miguel, São Jorge e Graciosa, que vão ter de cumprir um período de isolamento de 14 dias, enquanto o caso positivo, se não tiver sintomas, vai ficar em isolamento durante 10 dias.

Todos os autarcas já foram testados e apresentaram resultados negativos, após terem contactado com uma pessoa presente no evento que foi diagnosticada com a infeção do vírus SARS-CoV-2.