Casamentos aumentam 44,5% em janeiro

No total, realizaram-se 1.656 casamentos em janeiro de 2023.

Já o número de mortes no mês passado (10.803) foi inferior ao registado em janeiro (menos 1.123 óbitos), uma descida de 9,4%, mas superior ao verificado em fevereiro de 2022 (+1,2%).

“Neste mês, o número de óbitos devido a covid-19 desceu para 191 (menos 41 relativamente a janeiro de 2023), representando 1,8% do total de óbitos. Comparativamente a fevereiro de 2022, registou-se uma redução de 924 óbitos devido a covid-19”, assinalou o INE no documento hoje divulgado.

Os dados mensais indicam ainda que em janeiro nasceram 7.146 crianças, mais 6.393 (11,8%) do que no mesmo mês do ano passado.

“Em janeiro de 2023, o saldo natural foi -4.756, desagravando-se em relação ao mês homólogo de 2022, quando registou o valor de -5.344”, lê-se na publicação.

O número de óbitos registado nos dois primeiros meses do ano (22.729) foi "ligeiramente superior" ao verificado no mesmo período de 2022 (mais 298 óbitos; +1,3%), segundo a mesma fonte.

O total de nados-vivos em 2022 (83.979) foi superior ao de 2021 (79.795), representando mais 4.184 crianças (+5,2%), embora inferior ao número de 2019 (87.026) e de 2020 (84.796).