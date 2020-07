Núcleos Museológicos da Adega e da Casa Museu Maria dos Anjos Melo inaugurados a 28 de julho

De acordo com nota, o Núcleo Museológico da Casa Museu Maria dos Anjos Melo, foi um legado deixado nos finais dos anos 80 pela catequista e residente da freguesia da Ribeira Chã, Maria dos Anjos Melo, à fábrica da igreja da Ribeira Chã, de uma habitação do século XIX, adquirida em 1922, que constitui um exemplo da arquitetura doméstica tradicional da ilha de São Miguel.

A casa apresenta uma cozinha, um quarto de dormir e sótão e expõe, no seu interior, todos os objetos então utilizados, desde as camas aos utensílios de cozinha. A nova museografia preserva os ambientes de época e, paralelamente foi feito a reconstituição dos ambientes e locais onde os objetos se encontravam, dispondo-os de forma funcional.

Esta nova museografia evoca as vivências femininas em torno quer do espaço doméstico, quer da emigração recorrendo à experiência de vida da protagonista, a antiga proprietária da casa.

No que diz respeito à intervenção no Núcleo Museológico da Adega, a mesma corresponde à primeira fase de uma remodelação que terminará na reformulação, programada para o final deste ano no Núcleo Agrícola e no Quintal Etnográfico e que visa valorizar as especificidades da freguesia, nomeadamente a sua identidade etnográfica.

Refira-se que o Núcleo Museológico da Adega é um espaço que homenageia os vitivinicultores da freguesia e que dá a conhecer a cultura vitivinícola e os utensílios utilizados na elaboração e conservação do vinho.

À semelhança dos outros espaços do Museu da Lagoa, ambos os Núcleos estarão abertos segundo o seguinte horário: segunda a sexta-feira, das 10h00 às 13h30 e das 14h30 às 18h00, durante o período de verão (30 de março a 30 de setembro), sendo que no de inverno (1 outubro a 29 de março), permanecerão abertos das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30.