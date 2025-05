Casa do Povo da Relva recebe apoio financeiro por ceder instalações

O espaço em questão é considerado uma “mais-valia” para os ensaios da orquestra, da qual o município é entidade fundadora. Por esse motivo, “esta colaboração detém uma importância de acrescido valor”, segundo o comunicado.



“A música tem o poder de unir comunidades e inspirar gerações e a Orquestra Ligeira de Ponta Delgada exemplifica esta verdade de maneira extraordinária”, destacou Pedro Nascimento Cabral, presidente do município.

A cedência do espaço vai permitir que “os músicos continuem a ensaiar e a aperfeiçoar as suas habilidades, garantindo que a tradição musical de Ponta Delgada continue a florescer”, conforme nota.

“Este apoio é um testemunho do nosso compromisso com a cultura e a educação musical, pilares fundamentais para o desenvolvimento harmonioso do nosso concelho”, acrescentou, após a sessão de assinatura do protocolo.

Presente na ocasião esteve Pedro Melo, presidente da Casa do Povo da Relva, que fez questão de agradecer a colaboração.