Casa da Água Trail Point com recorde mensal de visitantes

De acordo com o vereador da área do Turismo da Câmara Municipal da Lagoa, Nelson Santos, “numa altura em que o movimento turístico foi fortemente afetado em virtude da pandemia, verifica-se uma acentuada procura dos residentes pela descoberta da natureza, sendo esta uma das maiores potencialidades que o concelho da Lagoa tem", disse citado em nota.

O vereador afirmou ainda que, por isso, a "atuação do município ao longo dos últimos anos e a estratégia para os próximos anos passa muito por este tipo de oferta. Desde o mar e a orla costeira aos trilhos e ao património cultural, histórico e paisagístico, promovendo sinergias e conetividades com outros setores, em particular com o comércio local e restauração, são pontos fortes do concelho que merecem ser potenciados e divulgados”.

A Casa da Água Trail Point, inaugurada a 4 de junho de 2018, foi fruto da proposta vencedora da primeira edição do Orçamento Participativo Jovem de Lagoa de 2016, da autoria do CALAG e contou com a colaboração da Fromageries BEL, que cedeu o espaço à autarquia, em regime de comodato.

A autarquia dotou o edifício do conforto necessário para quem o visita, não descurando a informação para a rede integrada de trilhos “Rota da Água”. O espaço possui, adicionalmente, uma zona de descanso numa varanda exterior para contemplação, um espaço de informação ambiental, estacionamento de bicicletas e disponibilidade de água para enchimento público de garrafas e internet.