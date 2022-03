'Casa Batista' vence concurso de montras na Lagoa

Os três primeiros prémios receberam 300 euros, 200 euros e 100 euros, respetivamente, e todos os restantes participantes receberam um vale de 25 euros, no âmbito da campanha 'Acumular para Poupar', promovida pelo Nelag, indica nota.



O júri do concurso de montras 2021 foi composto pela estilista Cláudia Borges (Dinina Design), pela professora Ana Canto e Castro e pelo arquiteto Igor França.



Os concorrentes foram avaliados tendo em conta os seguintes critérios: originalidade e criatividade; inovação; harmonia e estética do conjunto; cores e materiais; iluminação e criação de ambiente.



Esta iniciativa contou com o apoio da Câmara Municipal da Lagoa e teve a participação de 12 estabelecimentos comerciais, nomeadamente Tiago Duarte Cabeleireiro, Casa Batista, Pérola da Lagoa, Atelier Gorete Andrade, A Decoradora, Jóia Ourivesaria, Loja Terezinha, Larimoda, Ótica Mina, Marta Sapataria, Beleza Pura Beauty Spa & Body Care e Sereia Modas.