Carro embate no portão da embaixada da Rússia em Bucareste

O automóvel embateu no portão por volta das 06h00, mas não entrou no complexo da embaixada em Bucareste, segundo as autoridades.

Um vídeo, entretanto divulgado, mostrou um carro envolto em chamas, enquanto os seguranças corriam próximo do local.

Segundo a polícia, os bombeiros que chegaram ao local conseguiram apagar o fogo, mas o motorista morreu no incidente.

Não houve ainda informações sobre o motivo do incidente. A embaixada da Rússia em Bucareste disse à Associated Press, via telefone, que ainda não podia fornecer quaisquer detalhes.

A Roménia, que partilha uma longa fronteira terrestre com a Ucrânia, recebeu mais de 600.000 refugiados desde que a Rússia invadiu o país vizinho.

Desde que a guerra começou, a 24 de fevereiro, manifestantes têm-se concentrado do lado de fora da embaixada da Rússia na capital para condenar a agressão russa.

Na terça-feira, a Roménia ordenou a expulsão de 10 diplomatas da embaixada, após uma série de expulsões de autoridades russas em 27 países da União Europeia.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Roménia disse que as ações de 10 funcionários da embaixada, que foram declaradas ‘persona non grata’, “contrariam as disposições da Convenção de Viena de 1961 sobre Relações Diplomáticas”.

O incidente na embaixada russa em Bucareste ocorre dias depois de o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se ter dirigido ao parlamento da Roménia, na segunda-feira, quando classificou o assassinato de civis na cidade de Bucha como um "crime de guerra" e pediu sanções mais duras contra a Rússia.

Antes do discurso de Zelensky, o presidente da Câmara dos Deputados da Roménia, Marcel Ciolacu, disse que as “imagens horríveis” que surgiram depois de as tropas russas terem saído de Bucha “sobrecarregaram e revoltaram todos”.