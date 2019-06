Carlos Pessoa apresenta livro "Açores - O Canto das Ilhas"

Carlos Pessoa é autor de vários livros dedicados ao estudo e divulgação de banda desenhada, entre os quais Roteiro Breve da Banda Desenhada em Portugal. Entre 2010 e 2012 foi co-editor da revista Duas Margens (Cultura de Livros y Libros). Ganhou em 2012 o Prémio de Jornalismo Comunidades da Direção Regional (Governo Regional da Região Autónoma dos Açores), na categoria “ Açores Emigrantes”, com o trabalho “As Bermudas já não querem Açorianos”, publicado no jornal Público em Agosto de 2012.



Autor da média-metragem documental Viagem Insulana – S. Miguel Tradição e Modernidade, tendo como produtor João da Ponte.

Diz o autor: "Por mim, o gran finale desta viagem pelo arquipélago dos Açores poderia ocorrer com o observador confortavelmente sentado e por fim serenado, na esplanada exterior do hotel Azoris Faial Garden, na Horta, tendo a piscina suspensa à sua frente e contemplando, no dia que lentamente se extingue, a montanha do Pico para lá do canal, deixando-se fundir com o ocaso solar e aspirando os matizes de luz e cor reflectidos na encosta, enquanto a constante dança das nuvens molda uma e outra e outra vez o maciço rochoso, num movimento incessante de ocultamento e desvelamento da própria montanha, até que a noite caia. (…)[A]percebe-se da suspensão do tempo, a imobilidade eterniza-se, a emoção irrompe, tudo ao mesmo tempo, num turbilhão perturbador e único. Enquanto isso, o Sol desce para o ocaso, lá longe na imensidão do mar das Flores, e as luzes vibrantes do dia prestes a terminar ajudam a instalar um estado de excepção, que é a expressão sublime da transcendência na vida, descobrindo, possivelmente pela primeira vez, que só assim ela vale a pena ser vivida".

Carlos Pessoa percorre as ilhas ao longo dos anos e, em cada uma, além de nos levar a passear pelas cidades e pelo campo, pelo mar e pelas maravilhas naturais, leva-nos também em contínuas viagens pela história e geografia, pela sociedade, tradições e modernidades, pelas questões insulares.