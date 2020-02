Carlos Carreiro doa obra ao município de Ponta Delgada

O painel em tons de azul e branco foi pintado no Centro Municipal de Cultura, num gesto que pretendeu prestar uma homenagem ao município de Ponta Delgada, aquando da exposição “Carlos Carreiro_Uma Retrospetiva”, que reuniu uma seleção de obras – pinturas, desenhos e colagens - do autor realizadas no período compreendido entre 1967 e 2019, refere nota de imprensa.

Para José Manuel Bolieiro, presidente da autarquia de Ponta Delgada, “estamos perante um homem de cultura e de conhecimento, que, ao talento, junta ousadia e uma cromática vibrante”.

Ao longo da sua carreira Carlos Carreiro participou em 74 exposições individuais e em mais de 300 coletivas.

Criou o seu estilo, obras caracterizadas por uma cromática vibrante, sentido de humor, simbolismo e combinações inesperadas que retratam temas como as diferenças sociais, o comportamento, a sociedade e os costumes.

Recebeu vários prémios, está representado em inúmeras coleções privadas e integra várias coleções institucionais, nomeadamente da Câmara Municipal de Ponta Delgada.

Em 2006, no âmbito das Comemorações do 10 de Junho, o Presidente da República atribuiu-lhe a condecoração de Grande Oficial da Ordem de Mérito.