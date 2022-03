Cáritas apoia São Tomé e Príncipe com envio de bens

A Cáritas da Ilha de São Miguel, através do Centro de Recursos de Apoio à Emergência Social dos Açores – C.R.A.E.S., vai enviar para São Tomé e Príncipe um contentor de 40 pés com bens como atoalhados, vestuário, pequeno mobiliário e material educativo, com o objetivo de apoiar as populações mais desfavorecidas destas ilhas.

Em declarações aos jornalistas em Ponta Delgada, José Augusto Borges, da direção da Cáritas, afirma que o objetivo desta iniciativa passa por “criar e promover canais solidários internacionais”, explicando que esta doação é fruto da “oferta da comunidade micaelense que, ao longo do ano, foi desta forma demonstrando o seu elevado sentido de generosidade e sensibilidade para com as populações mais carenciadas e desfavorecidas”.

“O objetivo principal da Cáritas é apoiar, em primeiro lugar, os locais e combater a pobreza da região, mas como tem havido uma generosidade enorme da nossa população e empresas ao longo do ano temos tido doações que conseguimos disponibilizar para outras populações”, faz questão de esclarecer a coordenadora do C.R.A.E.S.

Susana Raposo salienta que a Cáritas da Ilha de São Miguel articulou com a Associação Missão Dimix de São Tomé e Príncipe para a expedição de um contentor para cobrir as carências daquela população, sendo a intenção da instituição que esta iniciativa se realize numa periodicidade anual.

“A intenção da Cáritas da Ilha de São Miguel é precisamente que esta iniciativa se realize numa periodicidade anual, tendo já no ano transato enviado um contentor para Cabo Verde”, realça José Augusto Borges, asseverando que “a nossa missão é prevenir e combater a exclusão social e a pobreza através da ação misericordiosa da comunidade”.

Neste processo, além das doações da população micaelense, Susana Raposo destaca também a preocupação da Cáritas em “averiguar” junto dos países o tipo de bens mais necessários.

“Sabemos que se trata de um processo muito complicado e delicado, mas conseguimos garantir que os bens chegam ao destino”, frisa a coordenadora do C.R.A.E.S.

“No ano passado, estava previsto que elementos da Cáritas acompanhassem a entrega dos bens no terreno em Cabo Verde, mas devido à Covid não foi possível. Contudo, chegaram-nos imagens da distribuição no terreno e assim garantimos que os bens chegaram ao destino”, ressalva, assegurando que o mesmo irá acontecer com o contentor que agora segue para São Tomé e Príncipe e que conta com a parceria de entidades como o Instituto de Segurança Social dos Açores, a Câmara Municipal de Ponta Delgada, a Polícia de Segurança Pública, a empresa Transportes e Logística - Italianos, o Grupo Bensaude, a Unidade de Apoio do Quartel-General da Zona Militar dos Açores e a empresa António Mineiro & Andrade, Lda.

Quanto às necessidades da Cáritas, que atualmente apoia pelo menos 1500 famílias em São Miguel, Susana Raposo afirma que os bens mais necessários nesta altura são atoalhados e roupa de cama, assim como vestuário de homem.

“As doações podem ser entregues na Cáritas em Ponta Delgada durante a semana ou então as pessoas ligam para o 296269480 e agendam recolhas ao domicílio com a nossa carrinha”, explica.