Capa usada em 1991 diante do Papa vai cobrir este ano o Senhor

A capa que cobrirá este ano a Imagem do Ecce-Homo durante a semana preparatória das festas, será a mesma usada há 30 anos aquando da visita aos Açores do então Papa João Paulo II, enquanto que a capa que a irá cobrir nos dias festivos, e que permanecerá durante o Verão, foi oferecida pela Comissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres de Brampton (Canadá).

São João Paulo II esteve a 11 de maio de 1991, precisamente na semana das maiores festas religiosas dos Açores, nas ilhas Terceira e São Miguel, uma “memorável visita” que o Santuário da Esperança pretende, daquele modo, assinalar.



“O Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, não querendo deixar de celebrar esta efeméride, decidiu que este ano, a capa que cobrirá a Imagem do Ecce-Homo durante a semana de preparação para a Festa, será a mesma que usou naquele ano, quando Sua Santidade se ajoelhou para O contemplar, orar e de onde falou ao coração de todos nós”, pode ler-se num comunicado contendo o programa religioso das festas, enviado pelo Instituto Católico de Cultura a todas as paróquias micaelenses.

No dia 11 deste mês, terça-feira, nas eucaristias a celebrar será evocada a memória de São João Paulo II, marcando, assim, os 30 anos da sua presença em São Miguel.

Neste segundo ano consecutivo em que as festas do Santo Cristo não se realizam no seu formato habitual devido à pandemia de Covid-19, a capa que inicialmente vai cobrir a Imagem do Ecce-Homo foi - segundo a imprensa local de maio de 1871 - oferecida pelos Marqueses da Ribeira Grande, D. Francisco de Sales Maria José António de Paula Vicente Gonçalves Zarco da Câmara e D. Luiza da Madre de Deus da Cunha e Menezes -, “à qual atribuíam o valor de um conto de reis”. “Esta maravilhosa capa, recamada de preciosas joias tais como aljôfares, ametistas, brilhantes, diamantes, topázios, esmeraldas e crisólitas, é primorosamente bordada a ouro com um vistoso desenho”, pode ler-se no mesmo comunicado.

Quanto à capa que cobrirá a veneranda Imagem durante os dias da festa, o Santuário faz notar que se trata de uma oferta ao Senhor para assinalar o 15.º aniversário da criação da Comissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres de Brampton, por um grupo de devotos desta cidade canadiana onde residem milhares de açorianos. O motivo da oferta é também explicado pelas “motivações pessoais de fé e de gratidão dos elementos” que a compõem.



Programa religioso

De acordo com a mesma fonte, todas as celebrações da semana da Festa, inclusive as do seu dia maior, domingo, terão transmissão televisiva e serão realizadas apenas com a presença das Religiosas de Maria Imaculada e do Coro do Conservatório. Mas faz uma ressalva: caso, na altura, melhore a situação epidemiológica em São Miguel e se esta ilha for considerada de baixo risco, as celebrações de segunda-feira em diante já poderão ter a presença de fiéis.



Do programa festivo faz parte o Tríduo Preparatório, que decorrerá a 4, 5 e 6 deste mês, sempre às 19h00, sendo que ao sábado, 8 de maio, está prevista a Celebração da Palavra com pregação às 16h00, e no dia seguinte a Solene Eucaristia presidida pelo Bispo D. João Lavrador às 9h30.

Na segunda-feira, 10 de maio, feriado municipal em Ponta Delgada, realizam-se eucaristias às 8h00, 9h00 e 11h00. Na quinta-feira, as eucaristias terão lugar às 8h00, 9h00 e às 18h00, havendo, pelas 17h45, a deposição de um ramo de flores junto à estátua de Madre Teresa da Anunciada e oração pela sua Beatificação.