Cantata de Natal leva 250 crianças e idosos ao centro histórico

A concentração ocorreu esta manhã nas Portas da Cidade com a presença do vereador da Cultura, Sérgio Rezendes, em representação do presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, indica nota de imprensa.





O autarca destacou a importância desta iniciativa intergeracional “para celebrar uma época tão especial para todos nós e, ao mesmo tempo, trazer muita alegria e animação à nossa cidade”, disse citado na mesma nota.







Sérgio Rezendes deixou “uma palavra de esperança às gerações mais novas, que são o nosso futuro” e “um agradecimento aos professores, sem os quais não teria sido possível realizar esta iniciativa”.





No final, o vereador desejou “os mais sinceros votos de Boas Festas a todos os presentes”.