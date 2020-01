Cantar às Estrelas na Lagoa dia 31 de janeiro

Este evento tradicional tem atraído muito participantes e público à cidade da Lagoa, oriundos do concelho e não só, numa noite que “se pretende festiva, sendo uma homenagem religiosa em honra de Nossa Senhora da Estrela”, refere nota.

A concentração dos 17 grupos que irão participar este ano está prevista no edifício dos Paços do Concelho, onde cerca de 500 participantes irão de cortejo a cantar às estrelas até à igreja Matriz de Lagoa, na freguesia de Santa Cruz.

Desde o Largo D. João III, junto aos Paços do Concelho, passando pela rua General Bernardo do Canto; Rua Dr. Filomeno da Câmara; Rua D. Manuel Medeiros Guerreiro; Largo do Teatro; Rua da Praça e Avenida Gaspar Frutuoso até à igreja Matriz de Lagoa, irão desfilar os seguintes grupos: Sociedade Filarmónica Estrela D´Alva; CATL – O Borbas; Escola Básica e Integrada de Água de Pau; Grupo de Cantares Vozes do Monte Santo; Orfeão de Nossa Senhora do Rosário; Grupo Amigos de Santa Cruz; Grupo Som do Vento; Grupo Tradições dos Remédios; Grupo Jovem Pauense; Grupo Animadores do Divino; Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz; Grupo Amigos de São Martinho do Cabouco; Escola Básica e Integrada de Lagoa; Associação Filhos da Terra da Ribeira Chã; Sociedade Filarmónica Lira do Rosário; Associação Musical de Lagoa e Grujola.

De referir que, esta tradição, religiosa e cultural, em honra a Nossa Senhora da Estrela, foi recuperada pela Câmara Municipal de Lagoa, em 2009, e desde então, tem vindo a afirmar-se como um evento incontornável na tradição popular do concelho.