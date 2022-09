Canoísta Fernando Pimenta vice-campeão em K1 1000

Depois de, há duas semanas, no Canadá, o magiar ter ganhado o título mundial ao português por apenas cinco centésimos de segundo, todas as atenções estavam focadas nas pistas quatro, de Pimenta, e cinco, de Kopasz, que enfrentaram a prova decisiva sob a chuva que tem persistido desde sexta-feira.

Pimenta terminou em 3.31,964 minutos, atrás de Kopasz, que triunfou em 3.29,898, com o belga Artuur Peters a ser terceiro, em 3.32,401.

Nos Jogos Olímpicos, Kopasz foi ouro e Pimenta bronze, com o pódio a ser completo por outro canoísta da Hungria, a maior potência internacional da modalidade, Adam Varga.

Após ter assegurado o bronze em K1 500 metros, na sexta-feira, e a prata hoje, Pimenta tem esta tarde a final do K1 5.000 e no domingo a de K2 1.000, com o jovem João Duarte.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

Portugal soma já seis medalhas, designadamente duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e uma de prata (K1 1000) e uma de bronze (K1 500) do canoísta Fernando Pimenta.

Na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.