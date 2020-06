Candidatura do município de São Roque admitida ao 'Prémio Viver em Igualdade'

De acordo com nota de imprensa, a iniciativa de carácter bianual, que cumpre este ano a sua quinta edição, visa distinguir os municípios com boas práticas na integração da dimensão da Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação, quer na sua organização ou funcionamento, quer nas atividades desenvolvidas.

Depois de definidos os candidatos admitidos, as diferentes candidaturas serão avaliadas até 15 de setembro, estando agendado para 30 de setembro a divulgação dos vencedores e a entrega do prémio a 24 de outubro.

A candidatura de São Roque do Pico assenta num conjunto de iniciativas que visam assegurar o princípio da igualdade de género na sua missão e nos seus valores estratégicos, garantindo que no concelho todas as pessoas têm condições para tomar opções na sua vida pessoal e profissional, sem constrangimentos, e que homens e mulheres, na sua participação coletiva na sociedade, tenham o mesmo nível de decisão e de reconhecimento.



Além disso, a candidatura incorpora a promoção de formação, seminários e debates públicos em torno das questões de igualdade de género e cidadania; criação do Guia de Linguagem Inclusiva para aplicação de todos os serviços municipais; celebração do protocolo com a CIG e adesão à Rede de Municípios Solidários, entre outras.