Autárquicas

Candidato do PSD a São Roque do Pico quer potenciar porto comercial e turismo

O candidato do PSD/Açores à Câmara de São Roque do Pico, Luís Filipe Silva, quer explorar o “grande potencial” do concelho através do porto comercial e do turismo, “duas grandes alavancas” para a criação de emprego.