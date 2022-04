Autárquicas

Candidata do BE por Ponta Delgada destaca reforço da votação

A candidata do BE à presidência da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Vera Pires, mostrou-se satisfeita com os resultados alcançados no domingo, apesar de o partido não ter reforçado os deputados municipais, que se mantêm em apenas um.