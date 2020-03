Canceladas todas as provas de escalões de formação de futebol e futsal

A Federação Portuguesa de Futebol acabou de anunciar o cancelamento de todas as provas de escalões de formação de futebol e futsal, numa medida que surge no decorrer da pandemia de Covid-19. A decisão abrange as competições nacionais e distritais, não havendo a atribuição de título de campeão, nem subidas e descidas de divisão.