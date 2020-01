Campeonato dos Açores de Ralis começa e termina em São Miguel

O Grupo Desportivo Comercial (GDC) vai voltar a ter honras de abertura e de encerramento do Campeonato dos Açores de Ralis (CAR) de 2020, de acordo com o calendário de provas divulgado ontem pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.



O Azores Rallye vai marcar o arranque do ‘Regional’ no último fim de semana de março, estando agendada para o segundo fim de semana de novembro a segunda prova que cabe ao GDC organizar no CAR, na circunstância, o agora denominado Além Mar Rali.



No total, o calendário divulgado ontem contempla a realização de sete provas, mantendo-se o figurino idêntico ao que se registou nos últimos anos.



A oitava prova que chegou a estar em cima da mesa, evento que seria organizado pelo Clube Automóvel do Faial (CAF), não consta do calendário.



Assim sendo, a principal novidade prende-se com a troca registada entre o Rali Sical e o Rali Ilha Azul. A prova do Terceira Automóvel Clube (TAC) volta a ser a segunda no calendário e está agendada para o primeiro fim de semana de maio, ao passo que o rali do CAF regressa ao mês de junho.



No restante, o calendário respeita o figurino que vem sendo adotado nos últimos anos, embora não deixe de ser curioso o facto de entre as duas últimas provas do calendário apenas distarem três semanas de intervalo.



Calendário do Campeonato dos Açores de Ralis de 2020

27 a 29 março: Azores Rallye (Grupo Desportivo Comercial);

1 e 2 de maio: XXXIX Rali Sical (Terceira Automóvel Clube);

5 e 6 junho: XXXI Rali Ilha Azul Além Mar (Clube Automóvel do Faial);

7 e 8 agosto: XXXIX Rallye Além Mar Santa Maria (Clube Asas do Atlântico);

18 e 19 setembro: 20.º Rali Além Mar/42.º Ilha Lilás (Terceira Automóvel Clube);

16 e 17 outubro: IX Pico Rali (Pico Automóvel Clube);

6 e 7 de novembro: Além Mar Rali (Grupo Desportivo Comercial).