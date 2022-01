Ora, com a passagem do Azores Rallye para os dias 16, 17 e 18 de setembro, o XXI Rali Além Mar Ilha Lilás, que estava marcado para o mesmo fim de semana, foi adiado para os dias 8 e 9 de outubro.

A nova data da segunda corrida do ano do Terceira Automóvel Clube obrigou à recalendarização tanto do XPico Rali, como do Além Mar Rali. A prova na ilha montanha, que inicialmente era nos dias 15 e 16 de outubro, será agora a 5 e 6 de novembro, com o rali que encerrará o CAR a passar de 12 e 13 de novembro para o último fim de semana do mesmo mês.

Até ao momento já foram disputados o XXAlém Mar Rali TAC, vencido por Rúben Rodrigues, e o XXXII Além Mar Rali Ilha Azul, conquistado por Ricardo Moura. Na liderança do Regional segue Rúben Rodrigues, com 45 pontos.



Calendário CAR 2021

13 e 14 de agosto

XL Rallye Além Mar Santa Maria, Clube Asas do Atlântico

16 a 18 de setembro

Azores Rallye, Grupo Desportivo Comercial

8 e 9 de outubro

XXI Rali Além Mar Ilha Lilás, Terceira Automóvel Clube

5 e 6 de novembro

X Pico Rali, Pico Automóvel Clube

26 e 27 de novembro

Além Mar Rali, Grupo Desportivo Comercial.