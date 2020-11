Campeonato de Futebol dos Açores suspenso até final do ano

Em comunicado, a entidade organizadora da prova revela que a suspensão vai vigorar até 31 de dezembro, indicando também que em breve será comunicada a data de retoma da competição a partir da oitava jornada.



Recorde-se que na passada semana a AFH já tinha adiado a realização da oitava jornada, que deveria ter-se realizado no passado fim de semana, depois de oito dos 10 clubes participantes terem apresentado motivos que os impediam de poder treinar e jogar, relacionados com a situação pandémica.



Com sete jornadas cumpridas, mas com dois jogos ainda por realizar da primeira e segunda jornadas (envolvendo as equipas do Operário, Santiago e Marítimo), o Angrense ocupa a primeira posição da prova com 14 pontos.







Consultar aqui jogos e classificação