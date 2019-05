Campeão João Sousa ‘cai’ na segunda ronda frente a David Goffin

As mais lidas

Na próxima fase, o atual 25.º classificado do ranking mundial vai defrontar o vencedor do embate entre o tunisino Malek Jaziri e o argentino Leonardo Mayer, que se realiza ainda hoje.

O número um nacional, 51.º tenista do ranking mundial, não resistiu à consistência do ‘wild card’ belga, quarto pré-designado da prova lusa em terra batida, que selou o triunfo e consequente acesso aos quartos de final em uma hora e 20 minutos.

O tenista português João Sousa, campeão em título do Estoril Open, foi eliminado esta quinta-feira na segunda ronda da prova pelo belga David Goffin, em dois ‘sets’, pelos parciais de 6-3 e 6-2.

