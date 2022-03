Campanha de esterilização e identificação para cães e gatos

Conforme refere a Câmara Municipal da Lagoa em nota de imprensa, à semelhança da campanha realizada no final de 2020, que abrangeu cerca de 500 animais, esta ação decorre agora igualmente em conjunto com a Câmara Municipal do Nordeste.



A campanha de esterilização é considerada uma medida privilegiada de prevenção e controlo da sobrepopulação e de combate ao abandono de animais de companhia, sendo um trabalho conjunto coordenado pelo Centro de Recolha Oficial da Lagoa, em cooperação com todas as juntas de freguesia de ambos os concelhos, Lagoa e Nordeste, sendo estas as entidades responsáveis pela seleção de prioridades de intervenção.

Esta campanha de esterilização e de identificação eletrónica gratuita para cães e gatos é ainda apoiada pelo Governo Regional dos Açores, através dos protocolos de cooperação com os Centros de Recolha Oficiais dos Açores.