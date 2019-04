Caminhada pela Consciencialização do Autismo na Lagoa

A Câmara Municipal de Lagoa organiza sábado, dia 27 de abril, uma caminhada no âmbito do Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, aberta a toda a comunidade.

A concentração será na Praça de Nossa Senhora da Graça, freguesia de N. Sra. Rosário, pelas 16 horas e terminará no Convento de Santo António, com um convívio entre os participantes.



De referir que, o propósito desta iniciativa, que é realizada pela segunda vez, consiste em despertar as atenções da comunidade para a realidade do autismo, num mês que apela à sua consciencialização.



Para a presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina Calisto, “é fundamental não deixar passar despercebida esta data, numa altura em que se fala tanto de inclusão e integração social e de uma sociedade que se quer justa e igualitária. A caminhada, que teve muita adesão o ano transato, servirá também para estimular e incentivar as pessoas a estilos de vida saudáveis", disse citada em nota de imprensa.