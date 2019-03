Câmara viabiliza pedido de informação prévia sobre as obras no hotel Monte Palace

As mais lidas

Trata-se de um investimento de 20 milhões de euros, a ser candidatado a fundos comunitários logo após o licenciamento por parte do município, que criará cerca de 120 postos de trabalho.

De acordo com nota de imrpensa, "a viabilização surge depois da autarquia presidida por José Manuel Bolieiro ter recebido os pareceres favoráveis das várias entidades internas e externas".

A Câmara Municipal de Ponta Delgada viabilizou o pedido de informação prévia (PIP) relativo às obras do antigo hotel Monte Palace, localizado nas Sete Cidades, uma infraestrutura que está abandonada há mais de duas décadas e foi adquirida, em 2017, pela sociedade de capitais chineses Level Constellation.

