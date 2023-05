Câmara vai construir Centro Intergeracional nas Feteiras

A Câmara Municipal de Ponta Delgada vai avançar com a construção de um Centro Intergeracional na freguesia das Feteiras, anunciou o presidente do Município, Pedro Nascimento Cabral.

O anúncio foi feito pelo autarca durante uma visita oficial às Feteiras, onde ficou também assumido o compromisso de serem criadas novas bolsas de estacionamento na freguesia, adianta a autarquia em nota de imprensa.

“Daquilo que foi um dia de trabalho muito profícuo com a Junta de Freguesia, chegámos a um consenso que se prende com a necessidade urgente de investirmos na criação de um Centro Intergeracional, de forma a prestar melhores cuidados, conforto e qualidade aos idosos e às crianças desta freguesia”, afirmou Pedro Nascimento Cabral.

Durante a visita à freguesia, o autarca constatou “a pertinência de estabelecermos novos lugares de estacionamento, fazendo face ao número crescente de pessoas que vivem e visitam” a localidade, e verificar na EB/JI das Feteiras, o resultado do investimento de cerca de 160 mil euros feito no estabelecimento de ensino após as enxurradas e derrocadas de 31 de dezembro de 2021, das quais também resultaram danos de monta na rua da Fonte e na praça central da freguesia.

O executivo liderado por Pedro Nascimento Cabral visitou ainda o Centro de Convívio para Idosos das Feteiras, merendários, a Casa do Povo, o Atelier de Tempos Livres, a Igreja de Santa Luzia e a zona balnear da freguesia, tendo reunido com a população na sede de Escoteiros de Feteiras, ao final do dia.

A deslocação do Presidente do Município às Feteiras decorreu no âmbito do programa de visitas oficiais às 24 freguesias do concelho, com o objetivo de atualizar o conhecimento da realidade local e reforçar a proximidade com a população.