"Carlos César é a escolha “natural” do PS para a Assembleia da República", é o título do destaque fotográfico do Açoriano Oriental.

Creche da Santa Casa aguarda licença para abrir.

Micaelense organiza testes do WRC em Espanha.

Zaidú reforça lado esquerdo da defesa do Santa Clara.

Sara Silva foi oitava nos Jogos Europeus.