Câmara Municipal Ponta Delgada assegura animação para 12 mil turistas esta segunda-feira

Os Tunídeos irão também abrilhantar a cidade com uma atuação itinerante e às 15 horas decorre a atuação da Associação de Juventude da Candelária

Por volta 13 horas atuará a Associação dos Cantadores e Tocadores ao Desafio dos Açores, seguida da atuação do Grupo Cultural e Recreativo Domingos Rebelo.

Os Gastrónomos dos Açores, às 11h30, irão promover uma degustação dos produtos da Região e às 12 horas a Tuna com Elas fará uma atuação itinerante.

Desta forma, o palco principal será nas Portas da Cidade que a partir das 10 horas recebe a Academia Sénior da Universidade dos Açores "Vozes ao Entardecer", seguida do espetáculo pelo Grupo Street Dancers – Solidaried'arte.

A Câmara Municipal de Ponta Delgada está, no âmbito da sua estratégia para o Turismo, a preparar um vasto programa de animação para ter lugar na próxima segunda-feira, dia 29 de abril, dia em recebe quatro navios de cruzeiro, num total de cerca de 2 mil visitantes, entre passageiros e staff.

