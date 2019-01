Câmara Municipal da Praia reúne com todas as freguesias e vila

“Com esta medida, a Câmara Municipal da Praia da Vitória pretende reforçar a proximidade com os seus munícipes e determinar eventuais necessidades locais. O desenvolvimento socioeconómico do Concelho reside na união de esforços entre a Autarquia, as instituições e os munícipes, por forma a dar uma resposta efetiva às necessidades”, assumiu o presidente da edilidade, Tibério Dinis, citado em nota de imprensa.





Dando seguimento ao compromisso assumido de realizar, todos os meses, visitas e reuniões públicas nas 10 freguesias e vila do concelho, depois dos resultados positivos do primeiro ano de mandato, a Câmara Municipal da Praia da Vitória iniciou 2019 regressando à Agualva, onde, para além dos membros do executivo municipal terem recebido em audiência vários munícipes, reuniram com a junta de freguesia local.







Depois da Agualva, o calendário da “Presidência Aberta” é o seguinte: Biscoitos (25 de fevereiro); Cabo da Praia (25 de março); Fonte do Bastardo (22 de abril); Fontinhas (20 de maio); Porto Martins (17 de junho); Quatro Ribeiras (29 de julho); Santa Cruz (23 de setembro); São Brás (21 de outubro); Vila das Lajes (18 de novembro); e Vila Nova (16 de dezembro).





Recorde-se que, do primeiro ano de iniciativa, os principais problemas identificados por munícipes e órgãos do poder local prenderam-se com a gestão das águas pluviais, o apoio ao associativismo local e a gestão e conservação do património religioso.