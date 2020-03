Câmara Municipal da Praia da Vitória aprova pacote de apoio às famílias e empresas

De acordo com nota, o pacote de medidas direcionadas para as famílias inclui a redução de 50 por cento do valor da fatura da água; a isenção da mensalidade das creches e CATL’s integrados na rede municipal; e a isenção das rendas sociais no parque habitacional propriedade do município.

Para as empresas, o pacote de medidas inclui a isenção dos resíduos para as empresas com sede no concelho; e a isenção da fatura da água para as Instituições Particulares de Solidariedade Social com sede no concelho; e a isenção das taxas do mercado municipal.

O executivo municipal anunciou ainda que os custos decorrentes deste pacote de apoio às famílias e empresas terá na base contratos-programa entre a Câmara Municipal, a empresa municipal Praia Ambiente e a Cooperativa Praia Cultural, de forma a garantir a sustentabilidade e equilíbrio das contas.

Refira-se que a autarquia continua a acompanhar diariamente a evolução da situação referente ao Covid-19 e concretizará as medidas que venham a ser recomendadas pelas autoridades de saúde.

Apela também ao compromisso de toda a população para com as medidas de prevenção e proteção apresentadas pelas autoridades de saúde e sublinha a importância de se evitarem situações que ponham em causa a saúde e segurança das pessoas.