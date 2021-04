Câmara do Nordeste testa funcionários à Covid-19

Segundo refere uma nota de imprensa, a realização do teste de despiste ao novo coronavírus teve como preocupação o surto por transmissão comunitária verificado no concelho e o regresso ao serviço dos trabalhadores que estiveram a cumprir quarentena ou isolamento profilático na sequência do encerramento do parque de máquinas da Câmara, do serviço de obras e de cantoneiros e limpeza.



Recorde-se que este é o segundo despiste que a Câmara do Nordeste realiza aos funcionários, tendo já feito a testagem de 21 funcionários da autarquia, respeitantes ao edifício principal e à divisão de obras e urbanismo, no passado dia 5 de abril.