Câmara do Nordeste concede tolerância de ponto nos dias 24, 26 e 31 dezembro

As mais lidas

Diz ainda a autarquia que a recolha de resíduos porta-a-porta não será efetuada nos dias de tolerância, nem no feriado do dia de Natal e de Ano Novo, como é habitual.

Tal como no ano anterior, a tolerância concedida pelo município do Nordeste tem a finalidade de proporcionar às famílias a confraternização e o reencontro que tanto caracteriza este período festivo, ao mesmo tempo que pretende apoiar o comércio local ao conceder aos nordestenses mais tempo e disponibilidade para passar pelos espaços comerciais, diz a autarquia em nota de imprensa.

A Câmara Municipal do Nordeste vai conceder tolerância de ponto aos colaboradores nos dias 24, 26 e 31 de dezembro para as festividades de Natal e de Ano Novo.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok