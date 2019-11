Câmara do Nordeste avança com obra de requalificação e repavimentação de vias

De acordo com António Soares, presidente da autarquia “as freguesias do concelho do Nordeste serão 'invadidas' por maquinaria, causando, inicialmente, algum transtorno aos moradores, no entanto para se conseguir reparar as ruas e caminhos municipais, teremos que passar por este processo, com a certeza de que após a conclusão das obras as freguesias oferecerão melhores condições para quem nelas vive ou passa”, disse citado em nota, aquando da assinatura do ato de consignação da empreitada.





O autarca disse ainda tratar-se de um investimento de cerca de 1 milhão e 200 mil euros que “por falta de eixo comunitário que permitisse a sua participação, será inteiramente financiada pela câmara, em resposta à urgência de reparação que apresentam vários arruamentos e por cuja beneficiação “a população não podia esperar mais”.





O ato de consignação da obra realizou-se na segunda-feira, cabendo à Tecnovia Açores e à Marques S.A. a sua execução.