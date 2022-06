Câmara do Comércio de Ponta Delgada alerta para impactos da guerra nas empresas

Segundo uma nota da associação empresarial da ilha de São Miguel, divulgada na sequência de uma reunião da direção e da Comissão Especializada da Indústria da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, que decorreu na segunda-feira, a “conjuntura económica revela-se muito desfavorável para a generalidade das atividades da indústria, algumas das quais ainda se encontram a sofrer as repercussões da pandemia" de covid-19.

Atividades que, é acrescentado, "agora se vêm confrontadas com os impactos decorrentes da guerra na Ucrânia, que estão a ser sentidos fortemente pelas empresas", nomeadamente o aumento "muito significativo" dos preços de matérias-primas, combustíveis e energia, "com impactos fortes no agravamento dos custos em toda a cadeia produtiva e de distribuição", a subida das taxas de juro e "a insuficiência da promoção externa e dos apoios à exportação dos produtos regionais".

O setor tem ainda “dificuldades muito significativas no recrutamento e retenção de recursos humanos, designadamente de técnicos médios e de técnicos superiores especializados", entre os quais nas "áreas das engenharias e das tecnologias", lê-se na nota.

Por outro lado, a associação aponta para o "atraso na implementação" do Programa Operacional Açores 2030 (PO Açores 2030), sendo que a "ausência de apoios financeiros ao investimento" coloca "em questão a oportunidade do setor realizar atempadamente os seus projetos".

De acordo com a Câmara do Comércio e Indústria, há também "dificuldades logísticas no porto de Ponta Delgada, devido à falta de equipamentos e às operações em geral".

A situação a manter-se poderá originar "aumentos significativos dos preços dos produtos", com "impactos nos consumidores e na competitividade externa das exportações", acrescenta a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada.

Para a associação, o quadro traçado "é altamente condicionador da atividade da indústria".

"Foi, por isso, considerado muito importante a existência de políticas públicas que minorem esta situação e que tenham também uma perspetiva de médio e longo prazo de estímulo para que o setor se modernize, inove, faça a transição energética e digital e possa acrescentar cada vez mais valor aos produtos dos Açores", indica.

A Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada pede também uma atuação imediata em várias linhas, defendendo, entre outras medidas, que é necessário tornar os transportes marítimos e aéreos de mercadorias "mais económicos e mais eficientes" e acelerar a nova geração de sistemas de apoio ao abrigo do Programa Operacional dos Açores 2030 (PO2030), através da "desburocratização dos processos que pairam meses sem fim nos serviços de análise e de pagamento".

A Câmara do Comércio de Ponta Delgada considera igualmente que é preciso "retomar, a sério, a promoção externa dos produtos dos Açores".

Para a associação empresarial torna-se igualmente importante "encontrar alternativas aos combustíveis tradicionais e estimular a concertação entre empresas nesta procura de soluções".

A direção da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada revela que vai solicitar reuniões com o presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, e com os titulares das secretarias responsáveis pela formação, transportes, agricultura e pelas finanças.

A associação vai ainda pedir reuniões com a reitoria da Universidade dos Açores e com a Federação Agrícola dos Açores.