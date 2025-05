Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo contra venda de bilhetes SATA nos balcões RIAC

Em comunicado, a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo (CCAH), com sede na ilha Terceira, refere que, depois do fecho de balcões da SATA em oito das nove ilhas do arquipélago dos Açores, a direção é confrontada "com a abertura de ‘55 novos balcões de venda de bilhetes SATA’”, referindo-se aos serviços RIAC.

A associação empresarial das ilhas Terceira, São Jorge e Graciosa considera que, perante a decisão, fica “cada vez mais difícil de entender onde se encontra a tão famigerada poupança”.

A CCAH refere na nota divulgada que “junta a sua voz aos argumentos técnicos apresentados pela Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT)” e considera que a medida representa “uma concorrência desleal ao setor privado”.

“Enquanto uma agência de viagens é obrigada a ter seguros elevados de responsabilidade civil e licenças com custos avultados, a SATA e a Secretaria Regional com a tutela da companhia, brincam às agências com o dinheiro público, não se importando com o prejuízo que isso causará aos agentes de viagens”, lê-se na nota.

A associação empresarial também reitera que “existe uma clara e permanente interferência da tutela na companhia, o que sempre foi desmentido pela mesma”.

A CCAH apela, assim, “ao imediato abandono da medida”, alegando que os Açores, para evoluírem, “precisam de menos e melhor Estado”.

“Infelizmente, não é a isso que temos vindo a assistir”, lamenta.