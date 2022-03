Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo alerta para falta de mão-de-obra

A Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo (CCAH) alertou para a falta de mão-de-obra, salientando que os empresários das ilhas Terceira, São Jorge e Graciosa, nos Açores, estão com “dificuldade em preencher vagas urgentes”.