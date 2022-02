Câmara de Vila do Porto e Governo da República reunidos para discutir o setor espacial

Segundo comunicado da autarquia, a reunião contou, também, com membros do Centro Internacional de Investigação para o Atlântico (Air Centre) e a Agência Espacial Portuguesa.





Foram debatidas questões relacionadas com o setor espacial na ilha, tendo Bárbara Chaves demonstrado “total disponibilidade em colaborar, desenvolver ou tomar a iniciativa em projetos e atividades que possam ser importantes para Santa Maria e que potenciem a criação de emprego e a fixação de pessoas”, disse, citada na nota.





O desafio lançado por Manuel Heitor à Câmara Municipal de Vila do Porto, aquando da conferência internacional sobre o Espaço, que decorreu em Ponta Delgada, na passada semana, para que fosse parceira em projetos a desenvolver na ilha, foi aceite pela autarca.





De entre os projetos, nos quais a autarquia de Vila do Porto poderá vir a ser um parceiro importante, destaca-se a instalação do Space Rider, no Aeroporto de Santa Maria ou o apoio à organização de eventos, conferências ou competições nacionais na ilha durante o ano de 2022, a realizar em período de época baixa, “dando assim um contributo para a dinamização económica, numa altura em que não temos tanta procura em termos turísticos”, referiu Bárbara Chaves.





Segundo a autarca, “seguir-se-ão outras reuniões, de forma a que seja planeado e organizado um cronograma de atividades a desenvolver em parceria com o Governo da República, a Portugal Space e a Câmara de Vila do Porto, que se afigurem como uma mais-valia para a dinamização económica e social de Santa Maria”.





Para Bárbara Chaves, “desde que sejam asseguradas as questões de segurança da população e de qualidade ambiental, a Câmara Municipal de Vila do Porto estará totalmente disponível a colaborar com o Governo da República e com a Agência Espacial Portuguesa no desenvolvimento do setor espacial e instalação de infraestruturas na ilha de Santa Maria”.