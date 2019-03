Câmara de Ponta Delgada vai intensificar incentivos para promover uma maior separação de resíduos na restauração

A Câmara Municipal de Ponta Delgada está a trabalhar em várias frentes para reforçar as políticas e os incentivos com vista à promoção de uma maior e melhor separação de resíduos nos estabelecimentos de restauração do concelho. Paralelamente, equaciona a redução de taxas para todos os que cumprirem com todos os parâmetros da reciclagem.

Segundo explica nota de imprensa, uma das iniciativas que a autarquia pretende implementar, passa pela recolha de plástico, papel e vidro, por parte dos serviços camarários, junto dos estabelecimentos. Desta forma, a autarquia vai proceder ao desenvolvimento dos respetivos processos concursais e, mais tarde, adquirir viaturas próprias para o efeito, além de dar formação aos seus funcionários para colaborar com os elementos da restauração.





O anúncio foi feito pelo vereador do Ambiente, Pedro Furtado, durante a cerimónia de entrega dos selos do Programa Parceiros e da Urban Waste aos 32 restaurantes do concelho que cumpriram integralmente a separação de resíduos no âmbito da iniciativa conjunta do Município e da MUSAMI – Operações Municipais do Ambiente EIM SA.





Na mesma cerimónia, Pedro Furtado fez questão de referir que, além da medida acima anunciada, a câmara está ainda a equacionar a recolha de resíduos orgânicos no interior dos estabelecimentos ligados à restauração, estudando, atualmente, a aquisição de equipamentos próprios para implementar esta solução.





Pedro Furtado destacou a importância da sustentabilidade ambiental, que preocupa a autarquia, sobretudo no que respeita às gerações futuras, mas também disse que a questão da separação dos resíduos tem vindo a assumir uma uma cada vez maior importância junto das populações, sendo obrigação do município continuar a trabalhar na sensibilização para uma separação mais correta, acrescenta a nota.





Referindo-se aos 32 restaurantes cumpridores que receberam o selo do Programa Parceiros e da Urban Waste, o vereador disse que estes “merecem o reconhecimento público. Temos de valorizar aqueles que são cumpridores e, hoje, estamos perante mais de três de dezenas de estabelecimentos que cumpriram com os objetivos traçados”.





Segundo anunciou, a autarquia poderá estudar, inclusivamente, a redução das taxas de resíduos para os estabelecimentos da restauração, mas esta medida, como todas as que a câmara pretende implementar, será discutida com os proprietários dos restaurantes, porque valorizamos as parcerias”.