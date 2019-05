Câmara de Ponta Delgada organiza espetáculo solidário a favor de Moçambique

O Coliseu Micaelense recebe no próximo dia 17 de maio, pelas 21h30, um espetáculo solidário a favor de Moçambique, levado a cabo pela Câmara Municipal de Ponta Delgada, que será apresentado pelo jornalista Vasco Pernes e contará com a colaboração voluntária dos vários artistas locais.

"Todos Solidários. Moçambique Precisa, Ponta Delgada Apoia", é o título do espetáculo cujas receitas revertem a favor do povo de Moçambique. O valor mínimo do donativo individual é de 10 euro, refere nota da autarquia.

Em palco estarão a Banda da Zona Militar dos Açores, Cavaleiros da Távola dos Queijos, Coral de São José, Escola de Violas da Relva, Estúdio 13 - Espaço de Indústrias Criativas, com coreografia de Maria João Gouveia, Luís Alberto Bettencourt, Luís dos Anjos, Maria Amélia Lopes, Músicas do Mundo (Pilar Silvestre, Luís A. Bettencourt e Paulo Bettencourt), Rancho Floclórico de Santa Cecília da Fajã de Cima, Stereo Mode, Tunídeos - Tuna Masculina da Universidade dos Açores e Vânia Dilac & The Soulmates.