Câmara de Ponta Delgada lança desdobrável sobre o Jardim António Borges

De acordo com comunicado, trata-se de um guia de visitação e de interpretação destinado a quem pretenda visitar, contemplar e interpretar o Jardim António Borges, espaço que data do século XIX e que encerra um dos mais relevantes valores patrimoniais no panorama regional e até nacional.

O desdobrável vai ser distribuído, ao longo da próxima semana, nos equipamentos culturais da Câmara Municipal de Ponta Delgada, nomeadamente, Sinagoga- Museu Hebraico Sahar Hassamaim, Torre Sineira, Centro Municipal de Cultura, Centro Natália Correia, Centro Cultural dos Fenais da Luz, Centro cultural de Santo António, Casa Museu José da Costa Franco, Biblioteca Municipal Ernesto Canto e Microbiblioteca.

Será ainda disponibilizado nas unidades hoteleiras, na Delegação de Turismo de São Miguel, no posto de turismo do aeroporto, em empresas de animação turista sediadas em Ponta Delgada e no espaço de restauração localizado no interior do Jardim António Borges.

Saliente-se que está também a ser compilado um livro sobre o mesmo jardim, em parceria com a Azores Green Gardens, no qual serão reunidas informações históricas, de património, de memórias, de cultura, de interesse botânico, da sua gestão no passado, presente e visão para futuro.

O livro tem como finalidade deixar um legado escrito para colmatar uma lacuna existente e dar uma maior valorização ao próprio jardim e ao seu fundador, António Borges da Câmara de Medeiros.