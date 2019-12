Câmara de Ponta Delgada isenta pagamento de parquímetros a 7, 14 e 21 de dezembro

A Câmara Municipal de Ponta Delgada, à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, vai isentar o pagamento de parquímetros durante os dias 7, 14 e 21 de dezemebro, na zona do centro histórico da cidade.

De acordo com nota, trata-se de uma medida que tem como principal objetivo incentivar as compras no comércio tradicional de Ponta Delgada.

A isenção do pagamento é válida para todos os parquímetros concessionados às empresas DataRede e Parquaçor.