Câmara de Ponta Delgada investe 723 mil euros na compra de terrenos para estacionamento

Situados na Rua de Santana (São Sebastião) e na Rua do Moinho de Vento (São Pedro) e com cerca de 2.200 m2 e 1.600 m2, respetivamente, dispõem de características geométricas de planimetria e altimetria que favorecem a implantação de parques de estacionamento, explica nota de imprensa.

Desta forma, a autarquia estima criar 115 lugares de estacionamento para veículos ligeiros, 65 no futuro parque de estacionamento da Rua de Santana e 50 no futuro parque de estacionamento na Rua Moinho de Vento.

Pretende ainda disponibilizar um conjunto de 20 lugares de estacionamento para motociclos e uma área de 16m2 para velocípedes, tendo em conta a promoção de uma mobilidade sustentável - ambas as tipologias de lugar divididas em igual número pelos dois novos parques de estacionamento.

Este é um investimento que vem dar resposta à procura crescente de estacionamento no centro de Ponta Delgada, fruto do crescimento do turismo e das políticas municipais de regeneração urbana, finaliza a nota.