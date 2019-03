Câmara de Ponta Delgada e PSP congratulam-se com sucesso da parceria

O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, e o Comandante Regional da Polícia de Segurança Pública, Superintendente José Poças Correia, congratularam-se, esta terça-feira, com o sucesso da parceria entre ambas as instituições, reforçada em dezembro passado “em benefício dos cidadãos, da cidade e da imagem da PSP”.

Acompanhado pelo vice-presidente da autarquia, Humberto Melo, e pelo vereador Pedro Furtado, o autarca visitou as obras - suportadas pela autarquia - de remodelação do espaço de atendimento ao público e da área envolvente que lhe está confinada da Esquadra sede do Comando Regional da PSP em Ponta Delgada.





De acordo com nota de imprensa, a Câmara Municipal interveio na instalação de um novo balcão de atendimento ao público e na realização das obras de adaptação dos espaços diretamente relacionados com a melhoria da funcionalidade e condições de acolhimento dos cidadãos que recorrem aos serviços aí prestados.





“Foi uma visita de satisfação pela excelente concretização do que foi protocolado e que muito beneficia a qualidade de acolhimento dos munícipes e cidadãos em geral e dos turistas que se deslocam à esquadra da PSP para obtenção de informação”, afirmou José Manuel Bolieiro, citado na mesma nota.