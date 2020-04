Câmara de Ponta Delgada cede espaço para acolhimento de pessoas sem abrigo

O vereador da Ação Social da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Paulo Mendes, na resposta ao pedido feito à autarquia pelo Instituto de Segurança Social dos Açores, afirma, citado em nota, que "decorrente da atual situação e da necessidade de conjugação de esforços e meios, a nossa autarquia está disponível para ceder o espaço para o acolhimento das pessoas mais vulneráveis, bem como garantir as respetivas refeições.

Contudo, para a segurança da população em geral e para que a quarentena seja respeitada por todos os utentes, a cedência do espaço implica a garantia de policiamento permanente no mesmo.

Paralelamente, Paulo Mendes solicitou ainda o acompanhamento de profissionais de saúde junto dos utentes dependentes de algum tipo de consumo e/ou com patologia associada, assim como de uma equipa qualificada de uma das associações que trabalha na área, por forma a garantir a gestão do espaço e dos utentes.

"Face ao potencial do contágio, sobretudo depois de identificado um caso positivo, é de mais absoluta importância que se realize com urgência os testes junto deste público mais vulnerável do concelho de Ponta Delgada, para que os serviços competentes da da área da saúde possam decidir sobre as condições da quarentena", disse o vereador.



Não existindo outras alternativas, adianta o responsável autárquico, a quarentena deverá ser feita de forma compulsiva.