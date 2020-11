Câmara de Ponta Delgada assegura serviço de 'shuttle' entre a residência universitária e a academia

<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

A viagem inaugural teve lugar na manhã desta segunda-feira e contou com a presença da presidente do município, Maria José Duarte, que reconheceu a importância deste serviço de 'shuttle' para os estudantes do polo de Ponta Delgada da Universidade dos Açores, adianta nota de imprensa.

Consoante a adesão neste período experimental, o serviço será implementado em janeiro do próximo ano, assegurou a edil, indo, assim, ao encontro da recomendação do Conselho Municipal de Juventude.

Nesta fase, o serviço funcionará nos dias úteis das 07h30 às 09h30 (quatro viagens) e das 18h00 às 20h00 (quatro viagens), com partida na Rua José Maria Caetano de Matos, e término na entrada norte da Universidade dos Açores.