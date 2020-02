Câmara de Ponta Delgada abre núcleo da biblioteca municipal em Santo António

Na ocasião, José Manuel Bolieiro expressou o seu “orgulho pelo percurso feito e por esta realidade que hoje relançamos”, a qual permite resgatar a história e é sinal de progresso.

Com vista a valorizar a freguesia da costa norte e o seu património edificado e a preservar e resgatar memórias, a câmara municipal reabilitou e, usando as palavras do edil, devolveu à freguesia e à vida educativa e cultural da mesma o edifício que outrora fora escola.

O Centro Cultural de Santo António apresenta-se como um “espaço de convívio – escuteiros e idosos - e de inspiração e de cultura”.

Dispõe de sala de exposições, de sala de convívio e, agora, de um núcleo da Biblioteca Municipal Ernesto do Canto.

Com a abertura do Núcleo Miguel Soares Silva, que conta com 1750 livros, o Município pretendeu homenagear o investigador e autor de diversos trabalhos editados em livro natural de Santo António e, também, promover a descentralização cultural.

De acordo com nota, Santo António tem agora um renovado espaço vocacionado para a realização de exposições temporárias, conferências e colóquios, lançamentos de livros, entre outros eventos, existindo ainda um espaço de internet e jornais diários.

O presidente enalteceu a partilha intelectual e material de Miguel Soares Silva, bem como o empenhamento da Junta de Freguesia e da plataforma cívica. Como expressou, um bom exemplo da reunião de vontades com vista a promover vida em comunidade.

Miguel Soares Silva, por seu turno, congratulou-se com a iniciativa, reiterando a sua disponibilidade em continuar a colaborar com o Município na promoção do conhecimento.

O presidente da Junta de Freguesia de Santo António, Nelson Silva, afirmou que foi dado mais um passo para o desenvolvimento cultural da freguesia e manifestou a sua satisfação com a homenagem prestada a Miguel Soares Silva. Agradeceu a José Manuel Bolieiro a reestruturação do Centro Cultural, um equipamento municipal que está ao serviço da comunidade.