Câmara de Lagoa associa-se à iniciativa “Hora do Planeta”

Numa altura em que aumenta a consciencialização para as alterações climáticas e para todos os problemas ambientais, a Câmara Municipal de Lagoa associa-se, pela primeira vez, à iniciativa “Hora do Planeta”, promovida internacionalmente pela organização global de conservação da natureza World Wildlife Found (WWF).

Desta forma, no próximo sábado, dia 30 de março, entre as 20h30 e as 21h30, a autarquia compromete-se a desligar as luzes, interiores e exteriores, de vários edifícios e espaços públicos do concelho durante 60 minutos.





Segundo refere a autarquia em nota de imprensa e de forma a envolver toda a comunidade, a Câmara de Lagoa irá apelar, através da página de Facebook do CEFAL (Centro de Educação e Formação Ambiental de Lagoa), para que a população em geral apague as suas luzes por uma hora, de forma a chamar a atenção para o problema das alterações climáticas.





O Gabinete de Desenvolvimento Económico da Câmara realizará, também, uma campanha junto dos empresários da Lagoa para que desliguem as luzes dos seus estabelecimentos comerciais durante essa hora.