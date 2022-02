Câmara de Comércio de Angra pede a Governo dos Açores solução para atracagem no Porto da Calheta

A Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo (CCAH) pediu ao Governo Regional dos Açores uma solução urgente para resolver os problemas relacionados com a atracagem de embarcações no Porto da Calheta, na ilha de São Jorge.