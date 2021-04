Câmara das Velas assinala “Mês da Prevenção Contra os Maus Tratos na Infância”

Segundo refere comunicado, foram várias as instituições do concelho que participaram na elaboração da bandeira, nomeadamente a Casa de Repouso João Inácio de Sousa; a Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas; a Associação de Apoio à Criança com Necessidades Educativas Especais do Concelho de Velas (CAO); a EB1/JI de Velas; o Instituto de Santa Catarina e o Lar de Acolhimento Residencial Ninhos de Vida da Casa de Providência de São José.





Dar “visibilidade à prevenção e combate contra os maus tratos na infância, bem como, alertar e sensibilizar a população em geral”, foi o objetivo da iniciativa.